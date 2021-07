Messina: la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Archivio Storico chiudono per ferie

29 Luglio 2021 12:24

Messina, le strutture riapriranno regolarmente da lunedì 23 agosto

La Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Archivio Storico saranno chiusi al pubblico da lunedì 2 a venerdì 20 agosto. Per richieste urgenti e particolari è possibile contattare l’Ufficio per email a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it. Le strutture riapriranno regolarmente al pubblico con le normali attività di front office, prestiti, ricerche bibliografiche, lettura in sede, da lunedì 23 agosto secondo il normale orario di apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13, ed il martedì al giovedì, dalle 15 alle 16.45.