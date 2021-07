Incidente mortale a Messina, sbanda con lo scooter e sbatte contro un muro: morto 34enne allo svincolo San Filippo

7 Luglio 2021 15:21

L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba: i medici del 118 non hanno potuto far altro che accertarne il decesso

La città di Messina piange un’altra vittima di incidente stradale. Dopo la scomparsa del 20enne Kevin Costantino, un nuovo tragico episodio si è verificato nella mattinata di oggi: la vittima E.B., 34enne a bordo di uno scooter, ha perso la vita intorno alle 4 nei pressi dello svincolo di San Filippo, mentre si dirigeva verso l’uscita dello svincolo. Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, la vittima avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, impattando successivamente contro il guardrail e un muro. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, l’uomo è morto sul colpo.