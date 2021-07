3 Luglio 2021 16:42

Messina: incendio di macchia mediterranea e di alberi di nocciole in contrada Perino a Roccella Valdemone

Da questa notte i Vigili del fuoco sono impegnati in contrada Perino a Roccella Valdemone, nell’Area Metropolitana di Messina, per un incendio di macchia mediterranea e di alberi di nocciole: sul posto, in supporto alla squadra a terra, opera un canadair della flotta aerea nazionale. Presenti anche agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana.