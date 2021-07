Messina, il rione San Licandro invaso dai topi. La denuncia del Consigliere Laimo: “problemi igienico sanitari per residenti e commercianti” [FOTO]

30 Luglio 2021 12:26

Stesse disavventure nel vicino Viale Regina Elena, ma secondo il Consigliere della V Municipalità anche altre zone della città necessitano di interventi di derattizzazione

Problemi igienico sanitari si registrano nel rione San Licandro Basso e nel vicino Viale Regina Elena per la presenza di grossi ratti che hanno letteralmente invaso l’intera zona e parte del Viale Regina Elena. Lo ha denunciato in una nota è il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo, che ha immediatamente richiesto un intervento straordinario al Dipartimento Sanità. La questione è stata inoltre trattata durante i lavori della 2a Commissione Consiliare in data 29 luglio 2021, presieduta proprio dal Consigliere Laimo.

Già negli scorsi mesi si era verificata la presenza di colonie di roditori nei pressi di alcune attività commerciali del Viale Regina Elena e lo stesso Laimo aveva richiesto immediato intervento; adesso, complice anche l’elevata temperatura, nuove colonie hanno creato il proprio habitat proprio al di sotto di un muro di cinta del Viale Regina Elena, e per di più in diverse altre zone del rione sudamericano.

Svariate le lamentele da parte di residenti e commercianti della zona, che hanno subito vere e proprie invasioni all’interno di negozi ed abitazioni, registrando anche il problema dello smaltimento degli stessi ratti una volta catturati attraverso i classici metodi. Non solo San Licandro, ma purtroppo svariate altre zone del territorio circoscrizionale necessitano di interventi improcrastinabili di derattizzazione, fra Giostra, Annunziata, Viale della Libertà ed i Rioni Matteotti e Sant’Elena.