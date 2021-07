Messina, il 5 settembre serata di beneficenza a Villa Dante con Cateno De Luca

27 Luglio 2021 16:06

Messina, Cateno De Luca ambasciatore della musica. Domenica 5 settembre serata di beneficenza a Villa Dante

Si è svolta stamani presso la chiesa di S. Maria Alemanna di Messina la conferenza stampa per la presentazione dell’evento musicale “A modo mio” in programma domenica 5 settembre a Villa Dante a conclusione del ciclo di spettacoli che animeranno l’estate messinese. Ad illustrare l’iniziativa il presidente dell’APS La casa del musicista, Luciano Fumia, che ha anche raccontato com’è nata l’associazione e quali sono gli obiettivi che si propone. “L’idea, ha spiegato Fumia, è quella di realizzare uno spazio che possa diventare un punto di riferimento per tutti coloro che amano fare musica. Sappiamo che si tratta di un progetto ambizioso, l’obiettivo che ci poniamo è infatti a lungo termine. Partiamo dall’evento del 5 settembre a Villa Dante perché Cateno De Luca ha accettato l’ invito ad essere ambasciatore della nostra associazione e con lui in tanti hanno scelto di crederci ed esserci. Sarà una serata all’insegna della musica e lo scopo principale è raccogliere fondi ed iniziare un percorso che possa portarci a concretizzare il nostro obiettivo”. Danny Napoli, Salvo La Rosa, Red Ronnie sono alcuni dei personaggi che hanno accettato di partecipare sposando la causa dell’associazione. Protagonista sarà ovviamente la musica per una serata irripetibile e per la quale non è stata prevista diretta facebook. L’unico modo di vivere l’evento è esserci.

Messaggio condiviso dal presidente del Conservatorio A. Corelli di Messina Giuseppe Ministeri che il 5 settembre sarà con i propri allievi tra i protagonisti. “Crediamo nella mission sociale dell’evento e il Conservatorio, ha affermato Ministeri, persegue nella sua attività quotidiana l’obiettivo di consentire a tutti di poter fare musica attraverso azioni mirate. La nostra formazione Corelli Brass Ensemble sarà presente per dare il proprio contributo alla serata perché crediamo che per aiutare i giovani non basti intervenire solo sul piano della tassazione ma sia necessario realizzare iniziative che possano concretamente dare loro un’opportunità”. L’APS La casa del musicista, non ha scelto a caso Cateno De Luca come ambasciatore, la sua passione per la musica, lo studio e l’impegno mostrato nel ricominciare gli studi musicali ne hanno fatto automaticamente un simbolo. Proprio il Sindaco Cateno De Luca sarà protagonista il 5 settembre con la sua band I Peter Pan, per sostenere A modo suo unitamente ad altri artisti il progetto di solidarietà finalizzato a promuovere e supportare l’attività musicale tra i giovani.

“L’obiettivo, ha affermato De Luca, è quello di dare un supporto concreto a chi ha talento e ha bisogno di un punto di riferimento. La casa del musicista deve diventare questo, prima ancora di un luogo fisico deve poter essere individuata proprio come riferimento per tutti quei talenti che hanno necessità di una guida, un consiglio. Lavoreremo per dare vita ad un luogo che possa accogliere tutti coloro che hanno la passione per la musica ma non trovano uno spazio per esprimersi. La mia attività musicale, ha spiegato De Luca, si sta concretizzando con l’incisione di un disco. Proprio il 5 settembre presenterò alcuni brani. L’evento rappresenta un percorso che riguarda vari aspetti della musica, da quella popolare con la presenza dei Unuvantaluna alla tradizione delle bande musicali con la partecipazione della Brigata Aosta. Poi il Conservatorio Corelli e la partecipazione di Red Ronnie che sarà a Messina per un’iniziativa che mira a scovare giovani talenti. L’intero incasso della serata, ha chiarito De Luca, sarà devoluto alla Mensa dei poveri di sant’Antonio, al Conservatorio A. Corelli di Messina e all’associazione La casa del musicista”. Da domani prende il via la prevendita dei biglietti sui principali circuiti. L’invito è quello di partecipare numerosi per sostenere l’iniziativa e iniziare a costruire la Casa del musicista.