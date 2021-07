Messina, i consiglieri di Sicilia Futura chiedono la “pulizia e potatura della villetta On. Attilio Salvatore” [FOTO]

19 Luglio 2021 18:19

Messina, i consiglieri di Sicilia Futura chiedono la “pulizia, potatura e scerbatura della villetta On. Attilio Salvatore fronte Caronte”

Di seguito la lettera del gruppo consiliare di Sicilia Futura a Messinaservizi per la pulizia e potatura della villetta On. Attilio Salvatore

“Dopo aver ricevuto innumerevoli lamentele da parte degli abitanti della zona in oggetto la presente per comunicare la necessità di effettuare un intervento di pulizia straordinaria, potatura e scerbatura della villetta denominata Piazza On. Attilio Salvatore sita tra il Viale della Libertà, Via Pola e Via Pietro Cuppari. Pertanto lo scrivente Gruppo Consiliare invita a voler disporre con cortese urgenza l’intervento nella summenzionata via”.

I Consiglieri di Sicilia Futura

Pietro La Tona

Antonino Interdonato

Francesca Cacciola