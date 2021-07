Messina, grave incidente in autostrada: tir si ribalta a Patti, autista ferito [FOTO]

14 Luglio 2021 22:03

I Vigili del fuoco del distaccamento di Patti e del presidio fisso del By-pass Calavà sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in autostrada all’altezza di Mongiove. Un tir in transito sulla corsia autostradale verso Palermo è uscito fuori strada e si è ribaltato

Oggi, intorno alle ore 12, i Vigili del fuoco del distaccamento di Patti, in provincia di Messina, e del presidio fisso del By-pass Calavà sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in autostrada all’altezza di Mongiove. Un tir in transito sulla corsia autostradale verso Palermo è uscito fuori strada e si è ribaltato. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi, con autopompa serbatoio e pick-up attrezzato. Le squadre hanno estratto l’ autista e lo hanno affidato alle cure del personale medico presente sul luogo dell’incidente. Fortunatamente il malcapitato è risultato illeso e non corre percolo di vita ma è stato portato in ospedale per ulteriori controlli. Le cause e le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto anche la Polizza stradale per la gestione della viabilità. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.