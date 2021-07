2 Luglio 2021 10:19

Messina, Grasso (FI): “378 milioni ai Comuni grazie al mio lavoro pregresso di riorganizzazione del Dipartimento autonomie locali in Centro di responsabilità della spesa”

“Lo sblocco di 263 milioni di euro del fondo perequativo e 115 da quello investimenti previsti nella legge di stabilità del 2020, consentirà ai Comuni di sopperire ai mancati introiti dei tributi locali, sospesi a causa dell’emergenza sanitaria e per garantire investimenti sulla fornitura di servizi ai cittadini. Sono soddisfatta del risultato per il quale ho lavorato da Assessore alle Autonomie Locali. Con l’approvazione di tali norme finanziarie siamo riusciti a garantire sostegno ai Comuni e contemporaneamente la fruizione di pubblici servizi che rischiavano la preclusione”. Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, Bernardette Grasso.

“Il trasferimento delle risorse – conclude la Parlamentare – è stato infatti possibile grazie anche alla riorganizzazione del Dipartimento regionale delle autonomie locali in Centro di responsabilità della spesa di fondi strutturali ed extra-regionali, avviato durante il mio mandate da Assessore al ramo. Un cambio di passo amministrativo che ha permesso – come in questo caso – di garantire ingenti risorse finanziarie ai Comuni, senza far fronte al solo bilancio regionale. Per chi è sempre sul territorio, lasciare una tale impronta a testimonianza del lavoro svolto, è la più grande soddisfazione che si possa ricevere, soprattutto perché nata da un confronto reciproco e costante con i Comuni. Colgo l’occasione per ringraziare ulteriormente il dirigente generale i dipendenti del Dipartimento autonomie locali, che hanno saputo cogliere la sfida del cambiamento e favorito la sua realizzazione”.