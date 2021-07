Messina, il Gran Galà dei Porti approda in tv: alla conduzione Veronica Maya e Roberto Onofri

17 Luglio 2021 15:00

Il Gran Galà dei Porti, in programma giovedì 22 luglio a Milazzo, approda in tv sul nuovo canale CIBORTV1: alla conduzione Veronica Maya e Roberto Onofri. Martedì la conferenza stampa al Palazzo Camerale

Si terrà martedì 20 luglio alle 10.30 al Palazzo camerale la conferenza stampa di presentazione del “Gran Galà dei Porti”, in programma giovedì 22 luglio a Milazzo. La kermesse che premia il settore marittimo andrà in onda in diretta e sarà condotta da Veronica Maya e Roberto Onofri. Il settore portuale con le sue professionalità di spicco, messe a dura prova dalla pandemia da Covid 19, approderà, dunque, in Tv. Il programma è prodotto da Italian Television Network, HDEA e sarà fruibile sul nuovo canale CIBORTV1 che trasmette in Canada e U.S.A. e visibile a milioni di connazionali all’estero grazie al decoder CIBORTV.

Alla conferenza stampa di presentazione prenderanno parte Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio, co-organizzatore dell’evento; Pippo Midili, sindaco di Milazzo; Roberto Onofri, ideatore e conduttore della manifestazione insieme a Veronica Maya; Andrea Preti, legale della televisione americana CIBORTV.