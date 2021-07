Messina: giuramento a Palazzo Zanca di un nuovo agente del Corpo di Polizia Municipale

6 Luglio 2021 12:48

Davanti al Sindaco Cateno De Luca ha prestato giuramento oggi, martedì 6, a Palazzo Zanca, presente il Comandante Vicario della Polizia Municipale commissario Giovanni Giardina, un nuovo agente del Corpo di Polizia municipale a tempo pieno e determinato per un anno, a completamento del corso di formazione conclusosi nei giorni scorsi. Nel corso dello stage formativo il neo agente ha seguito lezioni in materie di competenza della Polizia municipale secondo il vigente ordinamento giuridico, ed una settimana di pratica nei vari reparti del Corpo, adempimenti necessari per l’immediata immissione nei servizi operativi di viabilità e controllo del territorio. Nel corso della cerimonia è stata letta la formula di giuramento secondo le disposizioni legislative. Augurandogli buon lavoro, il Sindaco ha ricordato l’importanza della quotidiana opera professionale degli agenti della municipale per fronteggiare le emergenze e assicurare la vivibilità sociale e la sicurezza ai cittadini.