Messina: giovane evade dai domiciliari, arrestato. E’ accusato di maltrattamenti ed estorsione ai danni della madre

23 Luglio 2021 15:16

I poliziotti della Squadra Volante di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un messinese di 25 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di evasione

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Volante di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un messinese di 25 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di evasione. Il giovane, infatti, destinatario della predetta misura per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre, si era allontanato dal proprio domicilio e reso irreperibile per più di 12 ore. I poliziotti, a seguito di un’intensa attività di ricerca, lo hanno rintracciato nella zona sud della città. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il venticinquenne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.