Messina, Floridia: “l’inserimento del presidente ADSP nel comitato di indirizzo della ZES Sicilia orientale è un importante traguardo condiviso”

20 Luglio 2021 10:31

Messina, Floridia: “un risultato importante, ottenuto anche con l’appoggio di diverse forze politiche che si sono unite per il bene e lo sviluppo del nostro territorio”

“Sono molto soddisfatta dell’approvazione in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati della proposta presentata come primo firmatario dal deputato Francesco D’Uva al decreto legge Semplificazioni, con la quale si riconosce il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto membro di diritto del Comitato di indirizzo della ZES della Sicilia orientale. Un risultato importante, ottenuto anche con l’appoggio di diverse forze politiche che si sono unite per il bene e lo sviluppo del nostro territorio. Sono contenta dei risultati che stiamo ottenendo per Messina e provincia, continueremo a portare avanti tutte le azioni necessarie per canalizzare investimenti e crescita economica”, così in una nota la sottosegretaria messinese Barbara Floridia.