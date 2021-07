Messina, Faraone (IV): “folle chiudere il centro Nemo Sud, dare certezze alle persone affette da malattie neuromuscolari”

1 Luglio 2021 09:41

Messina, Faraone (IV): “sono a fianco di NeMo Sud conosco molto bene le professionalità e il lavoro delicato che svolgono su ogni assistito”

“Mi sono compiaciuto ieri mattina- dice Giulio Pugliatti, responsabile regionale Disabilità per IV- della rinnovata convenzione tra il centro e il Policlinico. Dopo poche ora la catastrofe. Bisogna comprendere che gli equilibri acquisiti dalle persone con disabilità non sono così scontati, non possono essere vanificati da decisioni burocratiche che poco afferiscono alla salute e alla qualità di vita dei 5000 pazienti”. A monitorare la situazione pure il deputato di IV Pippo Laccoto: “E’ inconcepibile che non si dia un proroga, qui ci sono motivi di necessità pubblica. E’ un atteggiamento ostile quello messo in atto nei confronti delle esigenze dei ragazzi e degli operatori”. “Sono a fianco di NeMo Sud – afferma il presidente dei Senatori, Davide Faraone-conosco molto bene le professionalità e il lavoro delicato che svolgono su ogni assistito. Quello che si sta consumando è una follia che deve trovare immediata soluzione, ci sono oltre 5000 persone che non possono rinunciare alle cure e alle terapie assistenziali, significherebbe consegnarli ad una qualità di vita non adeguata dopo anni di percorso. Presenterò immediatamente al Senato una interrogazione”.