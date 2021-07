Messina in lutto: è morto Kevin Costantino, il 20enne coinvolto nell’incidente di questa mattina in via Bonino

5 Luglio 2021 15:33

La situazione è sembrata subito disperata dai primi soccorsi dei medici del 118, il giovane è deceduto al Policlinico “G. Martino”

E’ stata una tragica mattinata quella di oggi a Messina, dopo che intorno alle 12.00 si è verificato un gravissimo incidente in Via Bonino a Messina. Il guidatore dello scooter SH 300, che è stato coinvolto nell’impatto con una Opel Mokka era un 20enne, Kevin Costantino, è deceduto al Policlinico “G. Martino” dove è stato trasportato già in gravissime condizioni. Fin da subito la situazione è sembrata infatti disperata. Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi, dovranno capire le dinamiche del sinistro. Per la città dello Stretto però è una giornata di lutto, sui social familiari e amici hanno espresso già tanti messaggi di cordoglio per una vittima così giovane.