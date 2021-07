Messina, due interventi dei Vigili del Fuoco: auto precipita sotto un ponte e si ribalta, in fiamme un furgone all’interno dell’autogrill di Falcone [FOTO]

17 Luglio 2021 22:04

Messina, giornata impegnativa oggi per i Vigili del fuoco: auto precipita sotto un ponte e si ribalta, in fiamme un furgone all’interno dell’autogrill di Falcone. 3 anziani ricoverati in ospedale

Giornata impegnativa oggi per i Vigili del fuoco del Comando di Messina. Oggi, intorno alle ore 8, più squadre provenienti dal presidio CAS del By-pass Calavà e dal Distaccamento di Patti (Me), sono intervenute per l’incendio di un furgone all’interno dell’autogrill di Falcone, direzione Palermo. Il rogo, probabilmente scaturito da cause di natura elettrica, ha avvolto e distrutto totalmente il mezzo e i Vigili del fuoco, al loro arrivo con diverse autobotti, non hanno potuto fare altro che spegnere le fiamme e mettere in sicurezza. Inoltre, intorno alle ore 18 sono intervenuti per un altro incidente stradale, questa volta avvenuto a Sinagra (Me), dove una vettura con a bordo tre persone anziane è uscita fuori strada ed è precipitata proprio sotto un ponte, ribaltandosi. Non si conosce bene la dinamica. Fortunatamente gli occupanti del mezzo sono risultati illesi o con poche contusioni in alcune parti del corpo e sono stati trasportati all’ospedale più vicino tramite il 118. Dopo aver bonificato l’area coinvolta, sia all’autogrill che sull’intervento a Sinagra, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle proprie sedi di servizio.