Messina: domani sit-in dei lavoratori ASU davanti alla Prefettura

Messina: si terrà domani il sit-in in di protesta davanti alla Prefettura dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili

Si terrà domani giovedì 08 luglio 2021, dalle ore 11,00 alle ore 12,00 il sit-in – in di protesta davanti alla Prefettura di Messina dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Al sit-in parteciperanno un numero ristretto di lavoratori concordati con la Questura mentre gli altri seguiranno dai posti di lavoro la manifestazione “L’iniziativa è stata indetta da CSA ASU per rivendicare il contratto di lavoro e il puntuale pagamento dell’assegno di utilizzo da parte del dipartimento Regionale al Lavoro. Si auspica l’interessamento e l’eventuale partecipazione da parte della deputazione regionale a sostegno dei lavoratori” lo annunciano Clara Crocè Dipartimento regionale ASU Sicilia e Pietro Fotia segretario Generale CSA Messina. Dopo il Sit- in una delegazione di lavoratori consegnerà al Prefetto un documento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.