Messina: domani la cerimonia di consegna di una targa in memoria di Boris Giuliano

20 Luglio 2021 15:05

Messina: domani alle ore 11.30, nel piazzale antistante l’edificio della Questura, si svolgerà una breve e sobria cerimonia di consegna di una targa in memoria del Primo Dirigente della Polizia di Stato Giorgio Boris Giuliano, vittima di mafia

Domani alle ore 11.30, nel piazzale antistante l’edificio della Questura, si svolgerà una breve e sobria cerimonia di consegna di una targa in memoria del Primo Dirigente della Polizia di Stato Giorgio Boris Giuliano, vittima di mafia. La targa commemorativa sarà donata dal Comitato Cittadino “100 Messinesi per Messina 2MILA8” in ricordo del sacrificio del dott. Giuliano. All’iniziativa saranno presenti alcune Autorità nonché il professore Sandro Giuliano, fratello della vittima. Nella stessa giornata, su iniziativa di detto comitato ed in concorso con il Comune di Messina, si svolgeranno ulteriori momenti commemorativi, per i quali è stata richiesta la partecipazione di una rappresentanza della Polizia di Stato, tra i quali, alle ore 18.15, la deposizione di una corona d’alloro, alla base della lapide sita nell’isolato 92 di questa via Natoli, dove il Primo Dirigente ha vissuto; La presente per comunicare che è gradita la discreta presenza della stampa, fermo restando che sarà cura di questo ufficio divulgare, il giorno successivo, un comunicato relativo all’evento.