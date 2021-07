20 Luglio 2021 23:24

Messina: De Luca incontra i Dirigenti Scolastici delle scuole superiori, esaminate le problematiche di ripartizione della spesa

Il sindaco metropolitano Cateno De Luca, questa mattina, nel salone degli specchi di Palazzo dei Leoni, ha incontrato i Dirigenti scolastici degli istituti superiori presenti sul territorio provinciale, per esaminare, con un certo anticipo, le problematiche del nuovo anno scolastico. In due riunioni distinte, per evitare assembramenti, sono stati incontrati i rappresentanti delle scuole superiori della fascia tirrenica e quindi quelli della Città di Messina e della fascia Ionica. Ciascuno dei dirigenti ha esposto le criticità presenti negli edifici scolastici della propria scuola e le problematiche relative al fabbisogno di aule, alla carenza di palestre e laboratori. È stata quindi esaminata la proposta di Regolamento sulla ripartizione delle spese a carico della Città Metropolitana, in particolare quelle relative alle utenze. Il Sindaco Metropolitano ha evidenziato come il sistema attualmente in vigore produca sprechi inaccettabili. Una volta approvato il regolamento la ripartizione delle spese per le utenze sarà parametrata per il 70 % al numero di studenti presenti negli Istituti e per il 30% al numero di plessi di pertinenza dell’istituto scolastico. Gli eventuali scostamenti dalla media della spesa, non giustificati da ragioni oggettive, saranno posti a carico dell’Istituto, con una minore erogazione di fondi nell’anno successivo. “La Città Metropolitana” ha concluso il sindaco De Luca “è disponibile ad accettare proposte migliorative del regolamento, fermo restando il principio fondamentale della razionalizzazione della spesa”. La riunione è stata aggiornata al 24 agosto, allorquando valutate le proposte di modifica, il Sindaco Metropolitano procederà all’approvazione del regolamento.