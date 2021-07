Messina, dal 13 al 20 luglio si potrà aderire al Bonusicilia Fiorai. Il presidente Tomasello: “A questo comparto andranno 5 milioni di euro”

10 Luglio 2021 13:52

Dal 13 al 20 luglio si potrà aderire al Bonusicilia Fiorai a Messina. La soddisfazione del presidente provinciale di Federfiori-Confcommercio Paolo Tomasello

Dal giorno 13 luglio alle ore 12.00 e fino 11.59 del giorno 20 luglio si potranno presentare le istanze per aderire al BONUSICILIA FIORAI.

Soddisfatto del risultato Paolo Tomasello, presidente provinciale di Federfiori-Confcommercio di Messina, che si è impegnato affinché venissero inseriti i negozi al dettaglio nell’ambito del bonus a fondo perduto del comparto.

“A questa parte di comparto – spiega Tomasello – andranno, per la prima volta nella storia del settore, cinque milioni di euro. Ringrazio per l’impegno profuso la capogruppo Fratelli d’Italia all’Ars l onorevole Elvira Amata. Sulla spinta di Rosario Alfino, presidente nazionale di Federfiori-Confcommercio, mi sono battuto per far giungere una boccata di ossigeno a tutti i negozianti del settore, messi in ginocchio dal lockdown , pagando un conto salatissimo per aver dovuto mandare al macero gran parte della loro merce”.

Il contributo servirà a dare liquidità alle imprese fino ad un massimo di 3500 euro per ogni azienda che ne farà richiesta. Un ringraziamento particolare va all’assessore Mimmo Turano, che sensibilizzato dalle nostre richieste ha dato il via libera per sbloccare i fondi che restituisco dignità ad un comparto produttivo fondamentale nel tessuto economico siciliano.