17 Luglio 2021 11:08

Messina: si introduce all’interno di un negozio da una finestra tagliando la zanzariera, arrestato 33enne

È stato arrestato in flagranza di reato, stanotte, alle 02.30, dai poliziotti della Squadra Mobile, nei pressi di Piazza Castronovo. Era riuscito ad introdursi in un’attività commerciale tagliando la zanzariera di una finestra. Una volta dentro, vi rovistava e asportava quanto contenuto in cassa. Infine forzava la porta d’ingresso e sgattaiolava fuori. Ad attenderlo c’erano i poliziotti che, dopo un tentativo di fuga, lo raggiungevano velocemente e lo arrestavano. Sequestrato un coltello a serramanico che il ladro custodiva in un marsupio e la somma appena prelevata dal registratore di cassa dell’esercizio commerciale, pari a 93 euro. Con il denaro, c’era ancora l’appunto su cui il proprietario dell’attività aveva annotato l’incasso della serata. L’autore del furto, 33 anni, messinese, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo.