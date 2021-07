Messina: approvato dal Consiglio del Parco dei Nebrodi il Rendiconto della gestione per l’anno 2020

1 Luglio 2021 12:01

Messina: il Consiglio del Parco dei Nebrodi ha approvato all’unanimità il rendiconto della gestione per l’anno 2020

Il Consiglio del Parco dei Nebrodi ha approvato all’unanimità il rendiconto della gestione per l’anno 2020. Approvato inoltre il riaccertamento dei residui attivi e passivi per lo stesso periodo, dopo una oculata azione di controllo apprezzata dai Revisori dell’Ente. Sono molto soddisfatto per l’approvazione del rendiconto generale della gestione finanziaria 2020 commenta il Presidente Domenico Barbuzza anche se abbiamo chiuse in negativo di Euro 212.777,17: abbiamo però ridotto di quasi 40 mila euro il disavanzo del 2019 che era in negativo di Euro 251.410,52. Si tratta però di un disavanzo che scaturisce esclusivamente da minori trasferimenti della Regione per le spese del trattamento economico del personale per l’anno 2019 – precisa Barbuzza – i cui pagamenti sono stati anticipati dal Parco, evitando di lasciare i dipendenti senza stipendio e che ha costretto l’Ente ad intraprendere un contenzioso sull’argomento. Questo risultato è scaturito dopo un solo anno di duro lavoro di squadra fra Presidente , impiegati e Sindaci e, questo primo, importante risultato mi dà la consapevolezza che siamo sulla strada giusta conclude il Presidente Barbuzza.