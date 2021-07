7 Luglio 2021 11:03

Messina, Amata: “il via libera al BonuSicilia per i fiorai è una buona notizia per le piccole e medie imprese siciliane di piante e fiori”

“Il via libera al BonuSicilia per i fiorai è una buona notizia per le piccole e medie imprese siciliane di piante e fiori, che nel periodo di lockdown si sono viste annullare ogni forma di introito con ingenti perdite. Un settore certamente tra i più penalizzati dalla pandemia che con una misura di 5 milioni, che ho proposto e fortemente voluto in sede di finanziaria regionale per affrontare l’emergenza Covid, potrà dare ristori certi”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, che esprime apprezzamento all’assessore Mimmo Turano che ha sbloccato i fondi. “I fondi – sottolinea Amata – andranno a circa 700 aziende siciliane e serviranno a coprire le ingenti perdite del settore florovivaistico. I contributi daranno liquidità fino a un massimo di 3.500 euro per azienda sia all’ingrosso che al dettaglio”.