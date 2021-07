21 Luglio 2021 19:42

Messina: aggrediti due Agenti della Polizia Municipale in servizio di TSO: la solidarietà del Sindaco De Luca unitamente alla Giunta e all’Amministrazione comunale

Aggrediti a Messina due agenti della Polizia Municipale in servizio di TSO. Il Sindaco Cateno De Luca con l’Assessore alla Polizia Municipale Dafne Musolino, unitamente alla Giunta e a tutta l’Amministrazione Comunale, esprimono vicinanza, affetto e solidarietà ai due Agenti del Corpo di Polizia Municipale – Sezione Motociclisti. “Manifestiamo la nostra vicinanza ai due Agenti feriti – scrivono in una nota il Sindaco unitamente all’Assessore Musolino, alla Giunta e all’Amministrazione in tutte le sue componenti – che nell’apprendere la notizia abbiamo immediatamente chiesto informazioni alla struttura sanitaria in merito alle loro condizioni di salute e sincerarci di persona recando loro visita. Il servizio di TSO, che è demandato alla Polizia Municipale, è una delle attività che maggiormente espone gli operatori a rischi di aggressioni e difficoltà di vario genere, alle quali la Polizia Municipale di Messina non si è mai sottratta, operando spesso anche in condizioni di disagio e sopperendo, non di rado, alle difficoltà operative del 118 che non sempre riesce ad organizzare il servizio di autoambulanza per il trasporto del paziente. Siamo fortemente consapevoli dell’alto grado di professionalità con il quale la Polizia Municipale espleta questo servizio soprattutto con riferimento a quell’intervallo di tempo in cui il paziente è in attesa di essere preso in consegna dalla struttura sanitaria e osservato a tutela della sua stessa salute ed incolumità. In questa delicata fase, che talvolta si protrae anche per ore, gli unici a farsi carico della incolumità del paziente, vigilando affinché non possa recare danno a sé stesso o agli altri, sono gli Agenti della Polizia Municipale, ai quali rivolgiamo ancora una volta – conclude la nota – il pieno apprezzamento per la professionalità con la quale svolgono le loro mansioni quotidiane, con competenza maturata anche da lunghi anni di esperienza, non disgiunta da una profonda umanità”.