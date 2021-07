Messina: 686 vaccinazioni alla notte bianca “Vaccini e cultura” promossa dal Dip. Militare di Medicina Legale [FOTO]

25 Luglio 2021 11:50

Messina, successo alla notte bianca denominata “Vaccini e cultura”

Successo alla Notte bianca denominata”Vaccini e cultura” voluta dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina e promossa in sinergia col Comune di Messina ed in linea con la campagna di vaccinazione della Regione Sicilia. Madrina e presentatrice dell’iniziativa cha ha coniugato salute, cultura, intrattenimento, musica ed arte l’avv Silvana Paratore impegnata da tempo in campagne di solidarietà a supporto della popolazione durante la pandemia da Covid 19. Circa 686 i vaccini eseguiti nel corso della serata al Dipartimento Militare di Medicina Legale diretto dal Col. Alfonso Zizza che nel suo intervento, ha sottolineato la funzione pubblica dell’ex ospedale militare che si conferma essere una istituzione sanitaria a servizio di tutta la comunità. Dopo i saluti del Sindaco di Messina On. Cateno De Luca, ad esibirsi sul palco la Banda Musicale della Brigata Meccanizzata Aosta diretta magistralmente dal 1^lgt Fedele De Caro, il Gershwin Jazz Quintet composto da Gianluca Sturniolo, Stefano Sgrò, Pino Garufi, Giuseppe Vita, Antonino Alessi che si sono esibiti in un breve percorso nel mondo del jazz. A seguire l’associazione I Fichissimi con momenti di recitazione, musica e comicità curati da Luisa Barbaro, Katia Bevacqua, Renato Caldarera, Francesco D'”Arrigo, Sara Doddis, Letizia Lucca, Elvira Marsico, Cosimo Milone, Massimo Pulitano’, Argentina Sangiovanni, Salvatore Signorino. Un vasto repertorio della canzone americana è stato proposto dagli studenti del Conservatorio A. Corelli di Messina, Veronica Parrilla, Alessio Magnano, Andrea Barbagallo, Aurelio Bandiera, Simone Bombaci. Infine ad incantare il pubblico presente sino a notte fonda con un repertorio realizzato con cura sugli intramontabili successi del passato e le ultime hits di classifica, la band I Briganti Italiani composta da Claudio Pintus, Antonio Carbone, Filippo Ambroggio e Joseph D'”Arrigo. I presenti hanno potuto visitare nei locali del Dipartimento Militare di Medicina Legale la mostra pittorica organizzata dalla galleria Emi e curata dall’esperto del comune Alex Caminiti e l'” esposizione storica della Sanità militare del Regio esercito dal XIX secolo alla II Guerra mondiale di proprietà del Generale Enrico Messale. Presenti alla serata gli assessori Dafne Musolino e Enzo Caruso. A conclusione della manifestazione sono stati rivolti dal Col. Zizza i ringraziamenti a tutti i vaccinatori, allo staff, alle band, ai gruppi musicali, alla presentatrice per aver contribuito al successo della serata.