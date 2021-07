Messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria: via alle attività propedeutiche all’affidamento dei lavori

29 Luglio 2021 11:26

È stata attivata la procedura di gara relativa al primo degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria. L’appalto, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: “Interventi per la Sicurezza del Volo ed il Controllo del Traffico Aereo”, fa parte del più ampio intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria di cui all’emendamento Cannizzaro della legge di Bilancio n.145/2018 e finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. L’affidamento dell’appalto è previsto per il mese di ottobre nel rispetto dei termini stabiliti nella Convenzione sottoscritta, si ricorda, da MIT, ENAC e SACAL in data 17 giugno 2020. L’obiettivo sarà, pertanto, di osservare il cronoprogramma che prevede l’aggiudicazione entro l’anno delle prime gare per gli appalti integrati. Gli interventi oggetto della Convenzione si inseriscono in un più complesso progetto, di elevatissima rilevanza strategica per il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto, che prevede il miglioramento dell’accessibilità dell’aerostazione attraverso collegamenti intermodali e dell’operabilità dello scalo grazie alla riduzione delle attuali limitazioni.