Meritocrazia Italia in piazza con la gente: gazebo anche in Calabria e Sicilia

8 Luglio 2021 12:00

Meritocrazia Italia scenderà nelle piazze italiane con i propri dirigenti e gli associati per un confronto con i nostri concittadini per dare voce all’Italia che merita

Il prossimo 9 luglio Meritocrazia Italia scenderà nelle piazze italiane con i propri dirigenti e gli associati per un confronto con i nostri concittadini per dare voce all’Italia che merita. Tanti i gazebo e i momenti di incontro in Toscana, Lombardia, Veneto, Campania, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Lazio, Piemonte. Sarà l’occasione per raccogliere adesioni dei tanti cittadini che in questi mesi hanno testimoniato la loro vicinanza all’associazione. Nel corso dell’intera giornata saranno illustrate tutte le iniziative portate avanti dall’associazione fornendo materiale informativo e saranno raccontate le tante battaglie intraprese a tutela del territorio e degli italiani ma anche per discutere e raccogliere le istanze di tutti. “Nel corso di questi lunghi mesi il mondo intero si è fermato per contrastare la diffusione del Coronavirus – ha sostenuto Walter Mauriello presidente nazionale di Meritocrazia Italia. In Italia – e le misure adottate sono state rigidissime. Secondo il nostro Governo, la situazione lo richiedeva e i cittadini italiani hanno compreso e rispettato le regole in modo esemplare, nonostante il fatto che queste “regole” abbiano comportato la perdita del lavoro, il rischio di chiusura delle attività ed una limitazione della propria libertà personale, diritto inviolabile sancito dalla Costituzione italiana”. “Nel corso dell’appuntamento di venerdì 9 luglio – spiega Mauriello – Meritocrazia Italia sarà il megafono dei tanti italiani emarginati, disperati e dimenticati. Vogliamo tornare tra la gente e in mezzo alla gente per ascoltare e condividere le loro preoccupazioni”. Sarà una delle prime mobilitazioni nazionali dopo il lockdown, un altro segnale di ritorno alla vita e alla normalità, e anche in Sicilia ci saranno vari punti di incontro che avranno il momento principale quando, a partire dalle ore 19:00 a Viagrande, in provincia di Catania, sarà possibile incontrare i dirigenti siciliani dell’associazione. Maggiori dettagli sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/MeritocraziaItaliaSicilia.