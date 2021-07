Pallacanestro Viola, che fine hanno fatto i protagonisti della salvezza? Roster rivoluzionato e una sola conferma

21 Luglio 2021 13:05

Dopo l’emozionante salvezza raggiunta ai Playout, la Pallacanestro Viola opta per una rivoluzione: tanti gli addii nel roster e, ad oggi, una sola conferma

Il successo su Avellino, la festa al PalaCalafiore e poi quella presso i locali di Clivia a Santa Caterina sono le ultime immagini della passata stagione della Pallacanestro Viola, un gruppo giovane e unito, capace di confermare la categoria nonostante i tanti ostacoli sportivi ed extra sportivi. Gruppo che in previsione della nuova stagione verrà profondamente rivoluzionato. Ad oggi le conferme sono solo due: quella di coach Bolignano alla guida della squadra e quella di capitan Fofo Barrile.

Gran parte dei protagonisti della salvezza giocheranno con altre maglie nella prossima stagione. I due grandi protagonisti offensivi, il veterano Salvatore Genovese e il talentuoso Giulio Mascherpa proseguiranno insieme alla Tigers Basket Cesena. Enrico Gobbato ha firmato con la Juvi Cremona, mentre Marco Prunotto è in trattativa con l’Olimpo Basket Alba. Edoardo Roveda attende ancora di sapere quale sarà il suo futuro. Luka Sebrek ha qualche offerta dell’estero, ma non è detto che non possa essere riconfermato come under. In bilico la posizione di Yande Fall, perno della stagione passata, sulla cui riconferma si sta ragionando.