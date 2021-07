Mediaset chiude accordo con Vivendi, Fininvest oltre il 50%

22 Luglio 2021 18:50

(Adnkronos) – Fininvest, Mediaset e Vivendi hanno siglato il closing dell’accordo globale raggiunto per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. In particolare, Fininvest ha acquistato il 5,0% del capitale sociale di Mediaset detenuto direttamente da Vivendi, al prezzo di 2,70 euro per azione (tenuto conto dello stacco del dividendo e del relativo pagamento avvenuti, rispettivamente, in data 19 luglio e 21 luglio 2021).

Con tale acquisto Fininvest torna a possedere oltre il 50% di Mediaset, considerando i diritti di voto (esattamente il 50,99%). Non succedeva dal 2005.

Dalle società si ricorda che, nell’ambito degli accordi, Vivendi ha assunto l’impegno di vendere sul mercato progressivamente l’intera quota del 19,19% di Mediaset detenuta da Simon Fiduciaria in un periodo di cinque anni. Fininvest avrà il diritto di acquistare le azioni eventualmente invendute in ciascun periodo di 12 mesi, al prezzo annuale stabilito.