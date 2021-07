Villa San Giovanni, maxischermo in Piazza Valsesia per Italia-Inghilterra: la città si prepara alla finale

8 Luglio 2021 15:06

I cittadini di Villa San Giovanni vivranno in piazza le emozioni della finale di Euro 2021, Italia-Inghilterra

“Stiamo organizzando e predisponendo tutti gli atti per proiettare Domenica 11 luglio alle ore 21.00 in Piazza Valsesia la finale del campionato europeo 2020 Italia-Inghilterra su un maxischermo. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid-19”. E’ quanto si legge in una nota dell’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni. La città si prepara dunque a vivere in piazza l’evento più atteso dell’estate per una partita che potrebbe fare la storia del calcio Nazionale azzurro.