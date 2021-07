21 Luglio 2021 09:46

Rai, Marinella Soldi nuovo presidente ma è polemica. Fratelli d’Italia non ha partecipato al voto: “brutta pagina per la democrazia l’opposizione è fuori dal Cda Rai per la prima volta”

Adesso è ufficiale: Marinella Soldi è il nuovo a presidente Rai. La nomina è stata ratificata dalla Commissione di Vigilanza con 29 voti favorevoli, 5 no e 3 schede bianche. Erano presenti 37 membri della commissione bicamerale su 40. Il nome è stato proposto dal premier Mario Draghi e dal ministro dell’Economia, Daniele Franco. Ma è polemica con Fratelli d’Italia, dure le parole di Federico Mollicone: ”non abbiamo partecipato alla votazione perché riteniamo una brutta pagina per la democrazia quanto avvenuto: l’opposizione è fuori dal Cda Rai per la prima volta”. ”Al di là della prassi – rimarca Mollicone – il presidente, visto lo strappo che c’è stato, avrebbe potuto scegliere di fare un giro di dichiarazioni prima del voto”.

Chi è Marinella Soldi

Marinella Soldi, attualmente presidente della Fondazione Vodafone Italia, presidente del comitato remunerazioni e nomine di Ferragamo e Consigliere Indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. .Nata a Figline Valdarno in provincia di Firenze e cresciuta a Londra, ha conseguito una laurea in Economia presso la London School of Economics e un Master in Business Administration presso INSEAD, Francia. Ha avviato la propria carriera in McKinsey Company, lavorandovi come consulente strategico per tre anni fra Londra e l’Italia. Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching, società di leadership coaching con clienti in tutto il mondo, svolgendo per nove anni il ruolo di leadership coach, nei settori della tecnologia e dei media. È stata CEO di Discovery Network Southern Europe (per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre 2018. Ha ricoperto ruoli di senior management per cinque anni presso MTV Networks Europe, SVP Strategic Development a Londra e GM, e per MTV Italia a Milano.