Marijuana pronta per essere spacciata e oltre 5000 mila euro nascosti in campagna, arrestato 36enne

4 Luglio 2021 10:08

Vibo Valentia: i Carabinieri hanno arrestato un 36enne disoccupato con precedenti di polizia alle spalle

Nell’ambito di una serie di controlli antidroga predisposti su tutto il territorio e coordinati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, i Carabinieri della Stazione di Filadelfia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, da quelli del nucleo Cinofili e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato Gianfranco Mancari, 36 anni, disoccupato con precedenti di polizia alle spalle, residente a Filadelfia. Nel corso di una perquisizione all’interno di un fondo agricolo in uso all’indagato, i Carabinieri hanno infatti scoperto 75 piante di marijuana, quasi 400 grammi dello stesso tipo di sostanza stupefacente già essiccata e suddivisa in 42 dosi, oltre 5000 mila euro in contanti e in vario taglio. Espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia, competente per territorio, Mancari è stato tratto in arresto e trasferito nella casa circondariale di Catanzaro.