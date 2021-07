Volley, altra conferma in casa Akademia Sant’Anna: è Maria Iannone

23 Luglio 2021 10:53

Volley, Marianna Iannone è la seconda conferma di Akademia Sant’Anna

Non solo nuovi arrivi per Akademia Sant’Anna che, dopo la conferma di ambra Composto, ufficializza per la prossima stagione la conferma dell’Opposto/Schiacciatrice Marianna Iannone. Secondo stagione consecutiva, dunque, per la giovane atleta sarda classe 1996 che, dopo aver disputato un campionato in prima linea, ha convinto la dirigenza di Akademia a suon di punti (ben 176) e di prestazioni di carattere e sostanza.

Esordio in B1 giovanissima per Marianna che, a soli 16 anni, indossa la maglia dell’Hermaea Olbia, squadra con la quale per due stagioni consecutive (2016/17 e 2017/18) giocherà nel campionato di Serie A2. Successivamente di nuovo B1 per il martello sardo, prima con Frosinone, poi con Lamezia Terme ed infine in Sicilia con Santa Teresa di Riva, per poi approdare nella scorsa stagione in riva allo Stretto e trovare un percorso lodevole con la maglia di Akademia Sant’Anna che le è valso la riconferma per la nuova stagione di B1 2021/2022.

Una conferma importante per Akademia Sant’Anna che prosegue la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione e si assicura per il secondo anno consecutivo un’atleta in grado di garantire sicurezza e solidità in attacco. “Si torna sempre dove si è stati bene – queste le prime impressioni di Marianna Iannone – Sono strafelice di continuare questo percorso iniziato lo scorso anno, orgogliosa di indossare nuovamente questa maglia. Messina per me è stata una bellissima scoperta, una solida realtà. La scelta di rimanere è indubbiamente voluta per la serietà e l’energia con la quale si lavora, obiettivi comuni e voglia di crescere, posso solo dire quanto questa grande famiglia sia cresciuta e abbia fatto passi da gigante in pochissimo tempo. Sono orgogliosa di essere nuovamente qui e sono sicura che il mister, lo staff tecnico, la società e noi squadra daremo il massimo per proseguire al meglio questo nuovo percorso e io non posso che essere a completa disposizione. Quest’anno sicuramente qualcosa di diverso ci sarà, quel giocatore che ci è mancato la scorsa stagione: il nostro pubblico. Non vedo l’ora di vedere per la prima volta il PalaTracuzzi gremito di persone. Non vedo l’ora di iniziare!”.