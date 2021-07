Il dolce legame tra Maria Centracchio e Reggio Calabria: innamorata sul Lungomare Falcomatà, oggi bronzo alle Olimpiadi

27 Luglio 2021 17:42

Maria Centracchio, medaglia di bronzo nel judo -63 kg alle Olimpiadi di Tokyo, è legata a Reggio Calabria da un dolce legame affettivo. Sui social tante foto insieme al fidanzato, innamoratissimi sul Lungomare Falcomatà

In un misto di gioia e incredulità per l’impresa appena compiuta, Maria Centracchio ha dedicato la medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi al Molise e alla gente che l’ha sostenuta: ci piace pensare che in quella dichiarazione sia compresa anche Reggio Calabria. Magari non tutti lo sanno, ma la nuova medaglia di bronzo nel judo è legata alla città che si affaccia sullo Stretto da un dolce legame affettivo. Maria Centracchio è infatti fidanzata con Gabriele Chilà, giovane atleta reggino del salto in lungo, appartenente al corpo delle Fiamme Gialle. La judoka posta spesso sui social foto insieme al suo ragazzo e in alcune delle quali è ben visibile il panorama reggino, specialmente il Lungomare Falcomatà che fa da sfondo al loro amore.