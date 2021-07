L’inferno di Wembley, fischi e laser contro gli avversari: l’UEFA multa l’Inghilterra di 30.000 euro

10 Luglio 2021 16:08

L’UEFA ha deciso di multare l’Inghilterra con un’ammenda di 30.000 euro a causa dei fischi durante l’inno danese e per il laser utilizzato per infastidire il portiere Schmeichel

Nella serata di domani Wembley sarà una bolgia. Il mitico stadio di Londra ospiterà più di 60.000 persone per la finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra. Nonostante l’Italia sia segnata come prima delle due squadre nel tabellino (per ragioni di tabellone), gli azzurri non giocheranno in casa. I tifosi dell’Inghilterra saranno in maggioranza e potrebbero fare la differenza in favore della Nazionale dei 3 Leoni. Contro la Danimarca gli ultras inglesi si sono fatti sentire, influenzando il gioco con comportamenti al limite del regolamento. L’UEFA ha infatti multato l’Inghilterra per i fischi che i propri tifosi durante l’inno danese, ma non solo, è stato punito anche l’utilizzo dei laser per infastidire i giocatori avversari, specialmente il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel. L’Italia dovrà affrontare il classico 12° uomo, più agguerrito che mai.