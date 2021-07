La Danimarca ad un passo dalla finale, l’UEFA invita Christian Eriksen a Wembley: ‘giocherà’ al fianco dei suoi compagni

7 Luglio 2021 15:42

La Danimarca si gioca l’ingresso nella finale di Euro 2021 contro l’Inghilterra: allo stadio ci sarà anche Christian Eriksen al fianco dei suoi compagni, l’UEFA lo ha invitato ufficialmente a Wembley

Euro 2021 è arrivato quasi alla fine, ma ricorderete tutti quanto accaduto nei primi giorni della competizione. Il mondo del calcio ha trattenuto il fiato e versato anche qualche lacrima nel vedere Christian Eriksen stramazzare al suolo durante la gara d’esordio della Danimarca contro la Finlandia. Un malore improvviso con il calciatore tenuto in vita dalla prontezza dei compagni e dalle abilità dei medici che gli hanno prestato i primi soccorsi. Oggi Christian Eriksen non sa se potersi definire ancora un giocatore, ma sa di essere in buona salute grazie ad un defibrillatore impiantato nel suo corpo. In attesa di capire quale sarà il suo futuro professionale, oggi il trequartista dell’Inter sarà al fianco dei suoi compagni di squadra per Inghilterra-Danimarca, la gara che separa i danesi da una finale impronosticabile alla vigilia del torneo e dunque ancor più dolce. Eriksen è stato invitato ufficialmente dall’UEFA insieme alla sua famiglia e ai medici che gli hanno salvato la vita. Per loro dei posti speciali riservati a Wembley per sostenere la Danimarca contro i padroni di casa dell’Inghilterra: la nazionale nord europea avrà un tifoso d’eccezione in più per provare l’impresa.