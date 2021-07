Storico bronzo nel tiro con l’arco femminile alle Olimpiadi! Impresa di Lucilla Boari, sconfitti gli USA

30 Luglio 2021 09:53

Arriva la medaglia numero 200 per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri conquistano il bronzo nel tiro con l’arco femminile grazie alla storica impresa di Lucilla Boari

L’Italia tocca quota 20 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo! Dopo una nottata deludente, arriva un altro bronzo grazie ad una vera e propria impresa. Lucilla Boari sale sul terzo gradino del podio nel tiro con l’arco femminile, per una storica prima volta. Sconfitta la cinese Wu ai quarti, l’atleta italiana si è arresa ad una strepitosa Osipova in semifinale. Nella finale per il bronzo la Boari ha dovuto affrontare l’americana McKenzie Brown, arrivata ad un soffio dal giocarsi la medaglia d’oro. Una finale complicata sulla carta, solo sulla carta: Lucilla Boari è stata pressochè perfetta, non lasciando scampo all’americana con un netto 7-1 che le è valso il bronzo.