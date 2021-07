Orlandina Basket, si guarda al futuro: ingaggiato il classe 2002 Francesco Reggiani

13 Luglio 2021 16:18

L’Orlandina Basket punta sul classe 2002 Francesco Reggiani: per lui contratto triennale

Orlandina Basket è lieta di comunicare l’ingaggio di Francesco Reggiani. L’atleta ha firmato un contratto triennale e si legherà al club fino al 30 giugno 2024. Reggiani, classe 2002, è una guardia/ala di 195 cm. Nato ad Ancona, dove muove i primi passi sul parquet, da giovanissimo passa al settore giovanile PMS di Moncalieri. Nel 2019 viene aggregato alla formazione di Serie A2 di Torino, dove esordisce in Supercoppa. Lo scorso anno il passaggio all’Olimpo Basket Alba in Serie B, in cui disputa una stagione superlativa. 23,5 punti a partita nelle 4 gare di Supercoppa e 11 punti e 5 rimbalzi di media nelle 22 gare di campionato. Il tutto a soli 19 anni. Francesco, da sempre nel giro delle Nazionali Giovanili, è considerato come uno dei migliori prospetti italiani nel ruolo e l’Orlandina ha scelto di non farselo sfuggire.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto l’accordo con Francesco – dichiara Antonio Sapone, DS Orlandina Basket – uno dei giocatori italiani più promettenti. Durante l’ultima stagione ad Alba si è messo in mostra, facendo vedere cose eccellenti. Puntiamo su di lui non solo per il presente, ma anche per il futuro, visti i tre anni di contratto. Siamo convinti che le sue doti, la sua qualità e le sue caratteristiche tecniche possano fare di lui un giocatore davvero importante per il panorama cestistico italiano”.

“Sono molto contento che mi sia stata data l’opportunità – dichiara Francesco Reggiani – di entrare a far parte dell’Orlandina basket. Per questo ringrazio la società e lo staff tecnico di avermi scelto e di darmi la possibilità di poter crescere a livello tecnico. Come sempre, sia in allenamento che in partita cercherò di dare tutto me stesso. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza e che sia una stagione ricca di soddisfazioni per me e per la squadra”.