Reggina, comunicato ufficialmente lo staff tecnico e medico: ecco chi affiancherà mister Aglietti

10 Luglio 2021 14:58

Primo giorno di lavoro per la Reggina. Oggi la squadra si ritrova al centro sportivo Sant’Agata per l’inizio del raduno, i saluti, le visite mediche. Dal 14, poi, partenza per Sarnano (Macerata), dove gli amaranto sosteranno per due settimane per la prima parte di preparazione estiva. Il club, in una nota sul sito ufficiale, ha comunicato chi affiancherà l’allenatore Alfredo Aglietti: ecco di seguito i componenti dello staff tecnico e medico-sanitario.

Allenatore: Alfredo Aglietti

Allenatore in seconda: Cervo De Luca Vinicio Cesar

Preparatore atletico: Daniele Sorbello

Recupero infortuni: Alessio Torino

Preparatore dei portieri: Maurizio Guido

Match analyst: Carmine Alessandria

Responsabile area medico-sanitaria: Pasquale Favasuli

Fisioterapista: Antonio Costa

Fisioterapista: Simone Capaccioli

Fisioterapista: Vincenzo Paonessa

Osteopata: Natale Condemi