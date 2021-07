L’Italia torna ai quarti di Wimbledon dopo 23 anni! Stupendo Berrettini: Ivashka liquidato in 3 set

5 Luglio 2021 14:34

Matteo Berrettini riporta l’Italia ai quarti di Wimbledon 23 anni dopo l’ultima volta con Panatta: il tennista azzurro batte il bulgaro Ivashka in 3 set

Mentre l’Italia del pallone vive la vigilia della semifinale di Euro 2021 a Wembley, poco distante l’Italia del tennis torna grande protagonista a Wimbledon. A 23 anni di distanza dall’ultima volta, si riapre la porta dei quarti di finale dello Slam inglese per un tennista azzurro. A varcare la soglia è Matteo Berrettini, attuale numero 9 al mondo del ranking maschile e miglior italiano in classifica. Il giovane tennista romano ha sconfitto in 1 ora e 49 minuti il bulgaro Ilya Ivashka in 3 set conclusi con il punteggio di 6-4 / 6-3 / 6-1. Berrettini è il quinto italiano (terzo dell’era Open) ad approdare ai quarti di Wimbledon dopo De Morpurgo (1928), Pietrangeli (1955 e 1960), Sanguinetti (1998) e Panatta (1979). Il prossimo avversario di Berrettini sarà uno tra Auger-Aliassime e Zverev, due ossi duri che il tennista romano affronterà senza paura.