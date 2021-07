“It’s coming Rome!”, la Coppa è a casa nostra: l’arrivo degli azzurri a Roma con il trofeo, Mancini e Chiellini i primi ad uscire dall’aereo [FOTO]

12 Luglio 2021 12:11

La Coppa arriva a Roma, a casa nostra, in Italia: le immagini del ritorno festante degli azzurri nella capitale

“It’s coming Rome!” è la frase forse maggiormente pronunciata dagli italiani da 12 ore a questa parte. Ed è veramente arrivata a Roma, la Coppa. Dopo il magico trionfo, gli azzurri tornano a casa, casa nostra, l’Italia, con il trofeo in mano. Ad attenderli all’aeroporto tantissimi tifosi festanti e gioiosi dopo una notte di festa. A scendere per primi dall’aereo, come da consuetudine, allenatore e capitano: Roberto Mancini e Giorgio Chiellini, tra i simboli di questa splendida Nazionale, rientrano in patria con il sorriso stampato sul volto, quel volto da invincibili, quel volto che li ha resi invincibili. A corredo dell’articolo, tutte le immagini dell’arrivo della troupe azzurra a Roma. Una giornata indimenticabile, una giornata che continuerà con l’incontro con il presidente Mattarella al Quirinale nel pomeriggio.