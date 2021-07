L’Italia festeggia al ritmo neomelodico, l’ex Reggina Acerbi guida i cori: “ma quale dieta, me pacene e purpett” [VIDEO]

12 Luglio 2021 17:03

E’ stata una delle colonne sonore della vittoria della Nazionale italiana agli Europei, i calciatori azzurri sono pazzi per la canzone “ma quale dieta, me pacene e purpett”, il brano di Luca Il Sole di Notte. La simpatica hit, è stata introdotta nel gruppo dai campani Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, è diventata nel giro di un vero e proprio tormentone ed un portafortuna per gli azzurri, tanto da essere cantata durante i festeggiamenti per la vittoria in finale contro l’Inghilterra. In un video diventato virale su Tik Tok, il gruppo di Mancini, guidato nella clip dall’ex Reggina Francesco Acerbi, si è esibito nel bus cantando in napoletano, a ritmo di musica neomolidica.