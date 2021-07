“Meglio finale di Champions o dell’Europeo? Tutte e due!”: quella vecchia intervista a Jorginho che adesso è storia [VIDEO]

7 Luglio 2021 13:39

C’è una vecchia intervista a Jorginho che oggi diventa storia: “quale finale preferisco tra Champions e Europeo? Entrambe!”

Ha giocato una Champions League da protagonista, vincendo la finale, da protagonista. Sta giocando un Europeo da protagonista ed è arrivato in finale, da protagonista. Con la speranza che il risultato sia lo stesso. Non per niente, e a maggior ragione in caso di successo domenica, in tanti danno Jorginho come favorito al Pallone d’Oro. Lui non ci pensa. Lui pensa solo a mantenere la sua classica calma olimpica, quella che l’ha portato – come scritto anche nelle nostre pagelle posta partita – a realizzare il rigore decisivo con la stessa tranquillità con cui noi guaridamo una serie di Netflix.

A prescindere da come andrà, il centrocampista azzurro non potrà dimenticare quest’annata, al momento la più vincente e soddisfacente – anche in termini personali – della sua carriera. E mesi fa probabilmente non pensava neanche che sarebbe arrivato questo momento: lui vincitore della Champions con una squadra non favorita alla vigilia, il Chelsea; lui in finale di un Europeo con una squadra non data per favorita alla vigilia, l’Italia. E tempo fa gli fu posta anche la domanda, con una risposta che a questo punto è storia: “se dovessi scegliere oggi tra una finale di Champions col Chelsea e una finale dell’Europeo con l’Italia, quale sceglieresti?”, la domanda posta da Sky Sport. Lui, tra la stessa sicurezza che mostrava ieri sera prima del rigore e forse anche un po’ di scaramanzia, non sa (anzi non può) scegliere: “Come vuoi che io scelga una delle due, è impossibile. Ovviamente tutte e due“. Mai risposta fu più azzeccata. La prima è andata, per la seconda tocchiamo ferro… In basso il video.