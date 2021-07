Laser su Schmeichel prima del rigore di Kane, l’Uefa apre un’inchiesta su Inghilterra-Danimarca

8 Luglio 2021 16:13

La Uefa ha aperto un’inchiesta per Inghilterra-Danimarca: sulla lente d’ingrandimento il puntatore laser nei confronti del portiere danese Schmeichel prima del rigore di Kane

E’ destinata a far parlare ancora, a distanza di qualche ora, la semifinale di Euro 2021 tra Inghilterra e Danimarca vinta dai padroni di casa per 2-1 dopo il rigore dubbio fischiato a Sterling e realizzato da Kane. Dopo le polemiche relative al penalty e ai due palloni in campo, e dopo la stessa ammissione degli inglesi in merito all’episodio, la Uefa ha aperto un’inchiesta a causa del puntatore laser diretto al portiere danese Kasper Schmeichel pochi secondi prima del gol decisivo dell’attaccante del Tottenham, capace di ribattere in rete il pallone respinto dallo stesso estremo difensore.

Il caso sarà trattato dall’organo di controllo etico e disciplinare della Uefa, con l’Inghilterra che probabilmente sarà sanzionata con una multa. I tifosi inglesi, che hanno gremito gli spalti di Wembley, sono stati anche accusati aver fischiato durante l’esecuzione dell’inno danese. Il portavoce del primo ministro Boris Johnson ha confermato l’avvio dell’indagine da parte dell’Uefa spiegando come il gesto antisportivo “non sia una cosa che si vorrebbe vedere all’interno di uno stadio”. Boris Johnson ha anche esortato i tifosi a non fischiare le squadre durante l’inno nazionale. “Non vogliamo che lo facciano. Vogliamo che i tifosi mostrino supporto e siano rispettosi”.