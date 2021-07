Fc Messina, domanda di ammissione a tempo scaduto tra ansie e indiscrezioni: Serie C ad un passo, si attende la Covisoc

22 Luglio 2021 10:55

L’Fc Messina ha presentato la domanda di riammissione in Serie C a tempo scaduto, nella tarda serata di ieri: ora la palla passa alla Covisoc

Serie C ad un passo per l’Fc Messina, ma non è finita qui. E che fatica. La giornata di ieri, in casa giallorossa, è trascorsa tra ansie e indiscrezioni. Era l’ultima utile per poter presentare domanda di riammissione in Serie C, dopo la vittoria dei playoff, il rifiuto del Gozzano e l’impossibilità (per la questione stadio) dell’Aglianese, unica a precedere i giallorossi in graduatoria ripescaggi. Per la Lega Pro dovrebbe essere fatta, ma l’ultima parola spetta alla Covisoc, che dovrà controllare tutta la documentazione inviata nella tarda serata di ieri, praticamente a tempo scaduto. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, a far dubitare i tifosi sarebbe stato il nodo fideiussione, che verrà sciolto proprio in Consiglio Federale. Intanto, ecco di seguito il comunicato integrale con cui l’Fc comunica l’invio della documentazione: ci sono i ringraziamenti al Crotone, il cui stadio Ezio Scida verrà utilizzato temporaneamente nel caso in cui i lavori al Franco Scoglio non terminassero entro l’inizio del campionato.