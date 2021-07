Reggio Calabria, l’ex Reggina Emiliano Bonazzoli diventa Ambassador del Corso triennale con specializzazione in Sport & Management”

15 Luglio 2021 11:19

Reggio Calabria, Paolo Ferrara: “con questo Corso si rafforzerà l’offerta formativa con l’obiettivo di raggiungere i massimi livelli nei settori sportivo e interculturale nei quali siamo stati sempre un’eccellenza”

UNIREGGIO lancia la proposta di creare i professionisti del futuro nel settore della mediazione linguistica anche con indirizzo Sport e Management per costruire un nuovo settore di rilancio culturale. Per presentare l’offerta formativa in convenzione con LIMEC Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – prima edizione anno accademico 2021/22 – il presidente prof. Paolo Ferrara ha creato l’evento “Lingue, mediazione e cultura nel mezzogiorno d’Italia” che si terrà venerdì 16 luglio alle ore 10.30 presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal CONI Comitato Regionale Calabria e dalla Società Reggina 1914. L’impegno pluriennale nella formazione che UNIREGGIO sta dimostrando dal 2017 sul territorio reggino, in un contesto economicamente provato da molteplici fattori di crisi da ultimo anche dalla pandemia, viene consacrato dalla presenza delle autorità istituzionali e del mondo dell’associazionismo, in particolare dal “bomber” della Reggina Emiliano Bonazzoli che, diventando “ambasciatore” di cultura torna per riaccendere la passione calcistica.

La Città di Reggio Calabria ospiterà un Unico Polo di Alta formazione per il centro-Sud d’Italia e sarà al centro dell’attenzione, presto anche attrazione, per coloro che incuriositi dal testimonial “amaranto” vorranno scattare una foto ricordo. Intanto i fedelissimi ultras della Reggina sono pronti ad accoglierlo. Ci saranno sorprendenti colpi di scena che potranno abbellire la festa già preannunciata.

La scaletta dell’Evento è stata così declinata.

Saluti:

Avv. Giuseppe Falcomatà , Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria

, Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Giovanni Arruzzolo , Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Avv. Maurizio Condipodero , Presidente CONI Calabria

, Presidente CONI Calabria Dir. Giuseppe Gelardi, Presidente Regionale ANP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre Professionalità della Scuola

Interventi:

Dott. Giorgia Matteucci , Presidente LIMEC SSML

, Presidente LIMEC SSML Dott. Francesco Gaspari , Direttore Amministrativo LIMEC SSML

, Direttore Amministrativo LIMEC SSML Prof. Paolo Antonio Ferrara , Presidente UNIREGGIO

, Presidente UNIREGGIO Emiliano Bonazzoli, “Il Bomber” Ambassador Corso Sport Management

“UniReggio mette il cuore nel costruire l’evento di apertura dei Corsi di Formazione – dichiara il Presidente Ferrara – questo in particolare ci entusiasma perché costituisce la realizzazione di un intento che da sempre è in previsione – raggiungere i massimi livelli nei settori sportivo e interculturale nei quali siamo stati sempre un’eccellenza”. La Calabria, che da sempre è luogo di incontro e di scambio tra civiltà potrà sviluppare un nuovo ambito sociale quello dei costruttori gruppi professionali con obiettivi sportivi.