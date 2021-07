Colpito da infarto l’ex olimpionico della canoa Antonio Rossi: malore durante una mezza maratona

20 Luglio 2021 14:58

Infarto durante una mezza maratona per Antonio Rossi, ex atleta olimpionico della canoa: il 3 volte oro olimpico salvato dai tempistivi soccorsi, attualmente è ricoverato all’ospedale di Como

Tanta paura nella giornata di domenica per Antonio Rossi, ex atleta olimpionico della canoa, colto da un infarto durante una mezza maratona in quel di Conegliano. Dopo i tempestivi soccorsi, Rossi è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como ed è sotto il controllo del suo cardiologo di fiducia. Il peggio sembra essere passato. Due volte oro ad Atlanta e uno a Sydney, nonchè portabandiera azzurro, Antonio Rossi ricopre attualmente la carica di sottosegretario di Regio e membro della Giunta con delega allo Sport. “Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me – scherza l’olimpionico -. E’ andato tutto bene, sia Conegliano dove mi hanno dato i primi soccorsi che a Como dove mi hanno operato. Fatto il tagliando dei 50 anni sono come nuovo”.