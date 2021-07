Letti ‘anti-sesso’ alle Olimpiadi? Arriva la smentita: il ginnasta McClenaghan dà una dimostrazione pratica [VIDEO]

20 Luglio 2021 10:35

Il ginnasta irlandese Rhys McClenaghan testa personalmente i letti ‘anti-sesso’ delle Olimpiadi di Tokyo: si tratta di una fake news, i materassi sono piuttosto resistenti

Svolta green per le Olimpiadi di Tokyo: i letti sono di cartone! Un occhio all’ambiente per dei Giochi più eco-friendly possibile, cercando di non rinunciare a comfort e relax per gli atleti. Eppur nei giorni scorsi, una notizia aveva intimorito più di qualche ospite del villaggio olimpico: il letti sarebbero stati ‘anti-sesso‘. Complice la volontà di tenere distanti gli atleti per evitare eventuali facilità di trasmissione del contagio da Covid, è circolata la voce che i letti non fossero così resistenti e il peso di due persone o dei bruschi movimenti avrebbero portato a… dormire sul pavimento. Si tratta di una fake news già smentita dagli organizzatori e anche dal ginnasta irlandese Rhys McClenaghan che li ha testati personalmente. Il ginnasta ha postato un filmato sui social nel quale salta ripetutamente sul letto della sua stanza senza apportare alcun danno al materasso. “I letti sono pensati per essere anti-sesso. Sono fatti di cartone, sì, ma a quanto pare sono destinati a rompersi con movimenti improvvisi. E’ falso, fake news!“, ha dichiarato McClenaghan. I letti sono riciclabili e il loro materiale verrà riutilizzato alla fine delle Olimpiadi.