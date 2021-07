Regionali, Letta in Calabria: “sono convinto che vinceremo le elezioni. Bruni è un fiore all’occhiello di questa regione”

24 Luglio 2021 14:38

Enrico Letta a Gizzeria per lanciare la candidatura di Amalia Bruni alla guida della Regione Calabria

Conferenza stampa a Gizzeria di Enrico Letta per lanciare la candidatura di Amalia Bruni alla guida della Regione. Il segretario nazionale del Partito Democratico è accompagnato dal commissario regionale Graziano oltre che dalla scienziata. “Sono qui – esordisce Letta – perché sono convinto che vinceremo le elezioni regionali. Abbiamo una candidata che è un fiore all’occhiello, un’eccellenza di questa regione. Amalia Bruni è una scienziata di fama internazionale che conosce questa regione perché ci vive e lavora e sarà in grado, da presidente, di dare il meglio perché la Calabria torni ad essere centrale”.

“Se si svoltare in Calabria – prosegue – o c’è la destra che continua sulla linea dell’amministrazione di questi mesi, o c’è Amalia Bruni: altre soluzioni non ci sono. Chi sostiene la Bruni, sostiene il cambiamento, l’altra opzioni è la continuità con l’amministrazione Spirlì. Siamo molto determinati, è una grande occasione per la Calabria e il Mezzogiorno”. Letta, poi, snobba l’ex presidente Oliverio, in rotta con il partito: “noi siamo in questo momento impegnati sulle elezioni. In questo momento chi conta è Amalia Bruni”. E conclude su De Magistris: “non sembra che ci siano non solo margini per un accordo, ma addirittura per una discussione civile”.