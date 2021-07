Letojanni ospita la tappa nazionale Aics di Beache Soccer giovanile

2 Luglio 2021 11:10

Letojanni è pronta ad ospitare la tappa del SiT Summer Beach Tour (categoria Esordienti), in programma nel weekend nel campo realizzato nella spiaggia antistante il quartiere Baglio. La manifestazione, organizzata dall’AiCS Sicilia con la preziosa collaborazione della Letogiovani Robur, avrà per protagonisti, nella ridente località jonica, atleti nati negli anni 2008 e 2009. Le squadre partecipanti sono: SiT Beach Academy Roma, Academy Soccer School Taormina, Asd Savoca ed i padroni di casa della Letogiovani Robur.

Il regolamento prevede sabato, a partire dalle ore 17.00, la disputa di un girone all’italiana di sola andata, la cui classifica determinerà gli accoppiamenti delle successive semifinali. Domenica mattina, si giocheranno la finalissima, che metterà in palio la qualificazione per la fase nazionale di Ostia Lido (29 luglio-1 agosto), e la sfida per la Coppa Italia AiCS.

“Sarà un fine settimana intenso grazie a questa iniziativa che ci ha coinvolto “anima e corpo” – dichiara il presidente dell’AiCS Sicilia Lillo Margareci – ci fa molto piacere ospitare una formazione romana, che accoglieremo con il calore abituale della nostra terra. Al di là del risultato, sono certo che sarà una bella festa di sport da vivere a pochi metri dal mare. Ci tengo a ringraziare Giovanni Ruggeri, che si è impegnato con grande passione per la buona riuscita dell’evento”. Il match d’apertura sarà Letogiovani Robur- Academy Soccer School Taormina.