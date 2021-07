Tensione per 120 minuti, poi la gioia liberatoria: Swiss Air e l’Ufficio del Turismo premiano il tifoso ‘simbolo’ della Svizzera

1 Luglio 2021 17:17

In tensione per tempi regolamentari e supplementari, poi la gioia dopo la vittoria della Svizzera sulla Francia ai rigori: il tifoso elvetico diventa virale, Swiss Air e l’Ufficio del Turismo gli regalano due viaggi da sogno!

Svizzera in vantaggio a sorpresa, poi un blackout di 4 minuti in cui Rodriguez sbaglia un rigore e Benzema risponde con una doppietta ribaltando la partita. Pogba manda un missile sotto l’incrocio per il 3-1 e sembra chiudere la gara in favore della Francia. Poi Seferovic e Gavranovic la riaprono in maniera insperata. Novanta minuti di tensione ai quali se ne aggiungono altri 30 supplementari. Si va ai calci di rigore: la Svizzera ne segna 5, la Francia 4, Mbappè tradisce dal dischetto. La gioia dei tifosi svizzeri è immensa, diventa particolarmente virale quella di Luca Loutenbach, inquadrato dalle telecamere in due frangenti completamente opposti: quasi in lacrime per la tensione dei 120′ minuti di gioco, letteralmente fuori di testa (e senza maglietta).

Un’immagine simbolo, diventata anche un meme social. Il ragazzo in questione è stato rintracciato da una tv Svizzera che ha messo la sua storia sotto i riflettori. La notizia è arrivata a Swiss Air, la compagnia di voli svizzera, che ha regalato al giovane un biglietto per i quarti di finale tra Svizzera e Spagna che si giocheranno in Russia. Ma non solo: l’Ufficio del Turismo svizzero ha omaggiato la passione del ragazzo con una vacanza premio, al termine di Euro 2021, in una destinazione a sua scelta!